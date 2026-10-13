CHP’den AKP’ye geçerek seçmen iradesini hiçe sayan Özlem Çerçioğlu’nun başkanlığındaki Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ, Didim Belediyesi’ne kaçak su bedeli çıkardı.

RESMİ YAZI YAZILDI

Didim Belediyesi’ne ait arazözün yangın söndürme çalışmaları sırasında sayaçsız ve aboneliksiz su kullandığı gerekçesiyle 160 bin 93 lira 8 kuruş kaçak su kullanım bedeli çıkardı. Tahsilat için belediyeye 7 gün süre tanındı.

Didim Belediyesi’ne gönderilen resmi yazıda, Kaçak Kontrol Servisi ekiplerinin 29 Temmuz 2026’da Fevzipaşa Mahallesi’nde rutin kontrol yaptığı belirtildi. Atanaj Caddesi ile Yağlıkuyu Caddesi’nin kesişiminde gerçekleştirilen denetimde, Didim Belediyesi’ne ait sulama aracından “abonesiz sayaçsız ara boru/düz boru ile su dolumu” yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. Tutanak tutuldu.

7 GÜN SÜRE VERİLDİ

ASKİ, Aydın ASKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin 35’inci maddesi kapsamında 160 bin 93 lira 8 kuruşluk bedeli tahakkuk ettirdi. Resmi yazıda, tutarın 7 gün içinde ödenmesi, abonelik işlemleri için de Didim ASKİ Şubesi’ne başvurulması istendi.

15 TON SU KULLANILDI

Didim İtfaiye Daire Başkanlığı’nın aynı tarihli raporunda ise Akyeniköy Mahallesi Yeşiltepe Kırgızistan Caddesi’nde çıkan arazi yangınına müdahale edildiği bildirildi.

Rapora göre söndürme çalışmaları sırasında yaklaşık 15 ton su kullanıldı. Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik ve otluk alan zarar gördü. Yangın söndürmek için kullanılan suya kesilen ceza ilçede tartışmalara neden oldu.