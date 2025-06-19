Adana'da başlayan orman yangını söndürmek üzere havalanan yangın söndürme uçağı Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Uçaktaki iki pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PİLOTLAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Vali Yavuz Selim Köşger, kentte çıkan orman yangınına müdahale için havalanan bir söndürme uçağının su almak için Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunduğu sırada düştüğünü söyledi. Uçaktaki mürettebatın deniz polisince karaya çıkarıldığını ifade eden Köşger, "Biri yabancı uyruklu iki pilotumuzun da sağlık durumu iyi. Ambulansla hastaneye sevk edildiler. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kazaya ilişkin "Adana’nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı’ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Çok şükür uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur." bilgilerini aktardı.