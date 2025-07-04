Türkiye'nin pek çok noktasında ciğerlerimiz yanıyor; İzmir başta olmak üzere, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Manisa ve daha birçok ilde orman yangınları meydana geldi. Büyük hasara neden olan yangınlarda can kayıpları da yaşanırken yangın söndürme uçaklarının yaz öncesi satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Daha önceki yangınlarda esnasında kullanılmamaları tartışma konusu olan THK'ya ait yangın söndürme uçaklarından sekizinin UYAP üzerinden satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Söz konusu 3'ü faal 8 uçak için 1 milyar 457 milyon 715 bin 800 lira muhammen bedel biçildiği görüldü.



(Not: İlgili ilan Mayıs 2025'te yayımlanmıştır)

Uçakların satışının 23 Mayıs'ta başladığı ancak akıbetinin ne olduğu öğrenilemedi.

Satışa ait açık artırma ilanında, "Artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin satış tarihi itibariyle toplam 37 milyon 685 bin doların Türk lirası karşılığını altında kalmayacak şekilde bulması..." ifadeleri yer aldı.

DÖNEMİN BAKANI 'UÇAKLAR HURDA, UÇAMAZ' DEMİŞTİ

Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK uçaklarının yangınla mücadelede kullanılmamasına ilişkin eleştiriler üzerine, "Bizim THK ile sorunumuz yok. Bu uçaklarla ilgili problem var. Bu uçak, uçabilecek kapasitede değil. Uçsa bile performans verebilecek kapasitede değil. Hala antikacı dükkanı gibi 1960’lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklama yapılıyor. THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. Bu uçaklar hurda, uçamaz. Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor, nokta" ifadesini kullanmıştı. Pakdemirli bir başka açıklamasında ise, "Vizontele’de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok, işte öyle” demişti.

İŞTE O UÇAKLAR...

Satışa çıkarılan uçakların yıl ve dolar karşılığı ise şu şekilde oldu: