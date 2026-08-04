Yangın, Deniz Mahallesi’nde bulunan binanın 4’üncü katında çıktı. Daireden yayılan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Yangında Suriye uyruklu anne ve 3 çocuğu etkilendi. Yaralılar Gaziantep Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İNCELEME BAŞLATILDI Çocuklardan Yezen El Cesim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, tedavileri devam eden anne ve iki çocuğunun da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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