Polat şöyle konuştu:

“2022’de 75 adet hava aracı kirası için 2 milyar 391 milyon TL, 6 insansız hava aracı için 184 milyon TL ödenmiş.

2023’te 77 hava aracı, 6 insansız hava aracı ve Rusya’dan 2 helikopter kiralanmış ve 4 milyar 79 milyon TL verilmiş.

2024’te ise 75 hava aracı için 3 milyar 784 milyon TL, Rusya’dan bir uçak için 5 milyon dolar kiralama bedeli ödenmiş.

Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl 5 ayrı ilan ile ihaleye çıktı. Avustralya, ABD ve Şili dahil kiralamalar yapıldı.

Son 5 yılda 214 bin hektar ormanlık alan yandı. 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 78 artış gösterdi. Bunun ne kadar can yakıcı olduğunu anlamak için 301 bin futbol sahasını hayal edin.”

THK’nın kullanmadığı uçaklar satışa çıkarıldı

Atatürk’ün kurduğu Türk Hava Kurumu (THK), mevcut iktidarın göreve gelişiyle arka plana atıldı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınları, bir türlü söndürülemeyince, komşu ülkelerden uçaklar yardıma koşmuş, THK’nın elindeki uçaklar ise kullanılmamıştı. CHP’li vekiller konuyu gündeme getirince dönemin Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Uçaklar hurda” demişti. Ancak aynı uçaklar kısa süre sonra devreye alınmıştı.

THK geçtiğimiz ay elindeki 8 uçağı satışa koydu. Gerekçe ise uçakların bakım ve masrafına para yetişmemesiydi. THK elindeki uçakları satışa çıkarırken, iktidarın 4 yıldır uçak kiralaması ise büyük çelişki yarattı.