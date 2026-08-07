Adana'nın Ceyhan ilçesi D-400 kara yolu Kösreli mevkisinde öğle saatlerinde görev kazası meydana geldi. Azizli Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıkan Veysel K. yönetimindeki itfaiye arazözü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. MESAİ ARKADAŞLARI ZAMANLA YARIŞTI Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen arazözde sıkışan itfaiye erleri Veysel K., Fatih G. ve Muhammet Çağrı K., kısa sürede olay yerine ulaşan mesai arkadaşlarının yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. DURUMLARI İYİ Araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen 3 itfaiye eri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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