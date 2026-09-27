Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı.

BABA VE KIZIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Anne Hamdiye Erdönmez'in ise yangın sırasında kendi imkanlarıyla evden çıktığı öğrenildi.

Olayın ardından savcılık ve jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Yangında hayatını kaybeden baba ve kızının cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

BU AYRINTI ACIYI İKİYE KATLADI

Kurşunlu köyü Muhtarı Fahrettin Doğruk, AA muhabirine, yangını sabah saatlerinde komşularının kendisine haber verdiğini söyledi.

Olay yerine gittiğinde evden dumanlar çıktığını gördüğünü anlatan Doğruk, "Traktörümün arkasındaki tankerle ilk müdahaleyi ben yaptım. Bu sırada itfaiyeye haber verdik fakat komşularımızı kurtaramadık." dedi.

Doğruk, Mehmet Erdönmez'in evinin bacasını dün akşam temizlemek amacıyla tutuşturduğunu dile getirdi.

MÜDAHALE ETMEK İÇİN YENİDEN İÇERİ GİRMİŞLER

Alevin gece boyunca sönmediğini, sabaha karşı da eve bitişik ağaçlara sıçradığını belirten Doğruk, "Yangını görünce ilk başta dışarıya çıkıyorlar. Sonra müdahale etmek için yeniden içeriye giriyorlar. Orada da dumandan zehirlenerek vefat ettiler. Yangın 2 katı da sarmıştı." ifadesini kullandı.

Erdönmez ailesinin karşı komşusu Nurettin Doğruk da sabaha karşı evden çıkan dumanı gördüğünü kaydetti.

Durumu kardeşi Fahrettin Doğruk'a haber verdiğini aktaran Doğruk, "İlk başta kardeşim tankeriyle müdahale etti. Sonra da itfaiye geldi. Biz de hortum çekerek çalışmalara yardımcı olduk fakat kendilerini kurtaramadık." değerlendirmesini yaptı.

Yangına müdahale edenlerden Faruk Aydın ise olay yerine geldiklerinde Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez'in evin önünde oturduğunu belirtti.

Yoğun duman ve alev nedeniyle eve giremediklerini ifade eden Aydın, dışarıdan müdahale etseler de komşularını kurtaramadıklarını anlattı.