Kenan Doğulu ile Beren Saat’in Malibu sahilindeki villaları, Ocak 2025’te Los Angeles’ta çıkan büyük yangında kül olmuştu. Evle birlikte Doğulu’nun stüdyosu ve gitar koleksiyonu ile Beren Saat’in gelinliği ve çok sayıda sanat eseri de yanmıştı. Çift, sigortadan ödemelerini aldıktan sonra ev konusunda yeni bir karar verdi.

KÜL OLAN VİLLANIN YERİNE YENİSİNİ YAPTIRMAYACAKLAR

Müge Dağıstanlı’nın haberine göre çift, yangında tamamen kullanılamaz hale gelen villanın yerine yeni bir ev yaptırmaktan vazgeçti.

Doğulu ve Saat’in bunun yerine Hollywood bölgesinden yeni bir villa arayışına girdiği belirtildi. Çiftin baktığı evlerin fiyatlarının 3 milyon dolardan başladığı öğrenildi.

HOLLYWOOD’DA EV BAKIYORLAR

Dünyaca ünlü isimlerin yaşadığı Hollywood bölgesinde ev arayan çift, beğendikleri bir villada karar kıldıkları takdirde satış işlemleriyle ilgilenecek.

Kenan Doğulu ve Beren Saat’in yeni adreslerinin Hollywood olması beklenirken çiftin eski komşuları arasında Mel Gibson, Adam Brody ve Tom Hanks gibi ünlü isimler de bulunuyordu.

YANGINDA NELERİNİ KAYBETMİŞLERDİ?

Çiftin 2,5 milyon dolarlık villası, Ocak 2025’teki büyük Los Angeles yangınında tamamen kül olmuştu.

Yangında Kenan Doğulu’nun yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki stüdyosu, özel kayıtları ve dünyaca ünlü müzayedelerden topladığı 15 gitarı da kullanılamaz hale gelmişti.

Beren Saat’in gelinliği ile yaklaşık 50 heykel ve tablonun da yangında yanan eşyalar arasında olduğu belirtilmişti. Çift, ev ve eşyaları için sigortadan ödeme almıştı.