Yangın, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi’nde meydana geldi. Otomobil aksesuarı ve boya ürünlerinin satıldığı iki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın çıktı. İş yerlerinden yükselen yoğun duman ve alevleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki iş yeri kullanılamaz hale gelirken, üst katta bulunan evin panjur bölümünde de hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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