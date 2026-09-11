Elazığ’ın Karakoçan ilçesinin Koçyiğitler köyünün Ürünlü mezrasında önceki gün yangın çıkan evde Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin cansız bedenleri bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı.

ÖLDÜRÜLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında yapılan otopside çiftin vücutlarında kurşun izlerine rastlandı. İncelemeler sonucunda Hayriye ve Ağa Üykü’nün silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

ALTINLARIN BİR KISMI DA EVDE BULUNAMADI

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, çifte ait altınların bir bölümünün de evde olmadığı belirlendi. Bu gelişme üzerine yangının cinayeti gizlemek amacıyla çıkarılmış olabileceği değerlendirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çiftin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ekiplerin, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın diğer olası faillerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.