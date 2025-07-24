Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri arasında 22 Temmuz sabahı saat 08.30 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Çevrede yükselen dumanlar vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanların yanı sıra yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Alevlerin ilerlemesiyle birlikte yangın, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı. Riskin artması üzerine köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

10 ORMAN İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU

Söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının aniden yön değiştirmesiyle zor anlar yaşadı. Alevlerin arasında kalan bazı görevliler, yakındaki bir mağaraya sığınarak kendilerini korumaya çalıştı. Ancak yangının tekrar yön değiştirmesi sonucu 10 orman işçisi alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

(Eyüp Dereli)

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Yangında hayatını kaybeden orman işçilerinden Eyüp Dereli’nin, olaydan kısa süre önce arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada, “Maaşımızı bu ay zamlı alabilecek miyiz?” dediği öğrenildi.

Eyüp Dereli’nin şehit olduğu haberi gece yarısı Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde oturan Salih ve Habibe Dereli çiftine verildi. Oğullarının orman yangınında şehit olduğunu öğrenen Dereli çifti ile şehidin ikizi Faik Dereli, eşi Eda Dereli gözyaşlarına boğuldu. Şehir Eyüp Dereli’nin daha önce belediyede dozer operatörlüğü yaptığı ve 5 yıl önce doğaya olan sevgisi nedeniyle orman teşkilatına geçiş yaptığı öğrenildi.

Şehit Eyüp Dereli’nin baba evinin olduğu Çamlıca Mahallesi’ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. İkiz kardeşi Faik Dereli, gözyaşlarıyla taziyeleri kabul ederken, Eyüp Dereli’nin ağaçları ve ormanı çok sevdiğini, görevini bu nedenle gururla sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Şehit Dereli için ikindi namazının ardından kent merkezindeki Reşadiye Camii’nde cenaze namazı kılınacağı ve Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verileceği belirtildi.