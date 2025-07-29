4 gündür yangınla mücadeleye destek vermek için sahada olan Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, AK Gençlik yelekli kişilerin 'yemek yok su yok' çıkışına şu sözlerle yanıt verdi:

'KİM OLURSA OLSUN...'

"Biz dünden beri orman bölgesine su yemek yağdırıyoruz siz kimi kandırıyorsunuz. Tonlarca su var ya. Burası siyaset yapma yeri değil! Ciğerimiz yanarken birisi siyaset yaparsa, MHP, CHP, AKP kim olursa olsun halk bunun cezasını verir. Döner misin arkanı! Ne yazıyor burada gelin çekin arkadaşlar... 'AK GENÇLİK' "