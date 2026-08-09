Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan 14 katlı bir binada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 13'üncü kattaki dairede başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

BALKONDAN ZEMİNE DÜŞTÜ

RHA'nın aktardığına göre, yangın sırasında dairenin balkonuna çıkan 61 yaşındaki ev sahibi A.M., henüz netleşmeyen bir nedenle balkondan zemine düştü. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde A.M.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri dairedeki yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. A.M.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.