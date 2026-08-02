Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yenişehir Gölü mevkisinde bulunan açık hava düğün salonundan atıldığı belirtilen havai fişekler, salonun bitişiğindeki çalılık ve zeytin bahçesine düştü. Alevlerin başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler, çevreye yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.
DURUMU FARK ETMEDİLER EĞLENMEYE DEVAM ETTİLER
Yangın esnasında düğün salonunda bulunan bazı davetlilerin durumu fark etmediği anlaşıldı. Alevlerin yükseldiği anlarda davetlilerin müzik eşliğinde eğlenmeye devam ettiği anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.