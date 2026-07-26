Yangın Kirazlıdere mevkisinde, arı kovanlarının bulunduğu kurumuş dere yatağında çıktı. Piknik alanına yakın mesafede çıkan yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi. ZOR ANLAR YAŞADILAR İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Araçların ulaşamadığı noktaya hortumlar birbirine eklenerek müdahale edilirken, itfaiye erleri ve onlara yardım etmek isteyen vatandaşlara arılar saldırınca zor anlar yaşandı. Ormanda bulunan kuru otlar ve bazı arı kovanları yanarken, alevler ağaçlık alana ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

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