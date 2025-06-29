Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda 27 Haziran Cuma günü çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın geniş alanda etkili olmuştu.
Yaklaşık 35 kilometrekarelik alandaki yangına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan helikopter, uçak ve İHA'lar ve 1000'in üzerinde personelle müdahale edilirken, Bilecik Valisi'nden yapılan açıklamada yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.
YUMAKLI: 'RABB'İMİN LÜTFU'
Yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerinde başlayan yağmurun ekiplerin işlerini kolaylaştırdığını belirterek "Sakarya - Bilecik taraflarında başlayan yağmur da Rabb'imin lütfu, bizlerin işlerini de kolaylaştırdı" dedi.