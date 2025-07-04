İzmir'de Seferihisar ardından Çeşme ve Ödemiş'te etkili olan ve büyük yıkıma yol açan yangınlarda dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yerleşim yerlerine ulaşan yangınlarda şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaydederken 1'i ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

VALİ ELBAN: ELEKTRİK KAYNAKLI

İzmir Valisi Süleyman Elban yangınlara ilişkin, "İnsan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı yangınımız yok. Hem Ödemiş hem Çeşme hem Seferihisar hem de Foça'daki yangınımız, elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda" dedi.

"SOMUT BULGU YOK"

Bölgedeki elektrik altyapısından sorumlu Gdz Elektrik Dağıtım Şirketi ise iddiaları reddederek, "Sahada yapılan ilk değerlendirmelere göre, yangınların elektrik hatlarından çıktığına dair somut bir bulgu yoktur" açıklamasında bulundu.

VERGİ YÜZSÜZÜ ÇIKTILAR

İzmir ve Manisa’da faaliyet gösteren GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ise 3 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemediği ortaya çıktı.

GDZ Elektrik gibi Aydem Enerji Yatırım Şirketi'nin bir alt kuruluşu olan; Aydın, Denizli ve Muğla’da faaliyet gösteren ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. ve söz konusu iki şirketi de bünyesinde barındıran Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.’nin de 2021-2023 yılları arasında Kurumlar Vergisi ödemediği ortaya çıktı.

İşte o belgeler: