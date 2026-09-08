Çalışmalar, Chubut’taki Lago Epuyén Çok Amaçlı Koruma Alanı, Cerro Currumahuida Eyalet Rezervi, Río Turbio Parkı ve Çok Amaçlı Koruma Alanı ile Río Tigre Doğal Koruma Alanı olmak üzere dört farklı noktada yürütülecek. Toplam 127 hektarlık alanı kapsayacak projede 73 bin And Dağları servisi, 35 bin coihue ve 1.100 alerce fidanı kullanılacak. Fidanların tamamı bölgedeki orman fidanlıklarında yetiştirildi.

HER BÖLGEYE AYNI YÖNTEM UYGULANMAYACAK

Fidanların dikileceği noktalar rastgele belirlenmedi. Uzmanlar, yangının ormanda bıraktığı hasarın boyutunu, bölgede kalan yerli ve yabancı türleri ve doğanın kendi kendini yenileme kapasitesini inceleyerek çalışma alanlarını seçti. Lago Epuyén ve Río Turbio gibi yerleşimlerin bulunduğu bölgelerde ise planlama sürecine yerel halk da dahil edildi.

Bazı alanlarda fidanlar doğrudan dikilirken, bazı noktalarda önce yangınların ardından hızla çoğalan genç çamların temizlenmesi ve açıklıklar oluşturulması gerekecek. Dikilen ağaçlar daha sonra uzun süre takip edilecek; büyüme ve hayatta kalma oranlarına göre restorasyon yöntemlerinde değişiklik yapılabilecek.

YANAN ORMANLAR YENİDEN CANLANDIRILACAK

Yeni çalışma, Chubut’ta özellikle 2014-2015 yangın sezonunda zarar gören geniş ormanlık alanların iyileştirilmesi için yürütülen programın bir parçası. Proje, Arjantin ile Almanya arasındaki iklim iş birliği kapsamında hayata geçirilen ProCLIM-AR programı çerçevesinde yürütülüyor.

Amaç yalnızca 109 bin ağacı toprağa dikmek değil. Uzun vadede yangınlardan zarar gören Patagonya ormanlarının doğal yapısını yeniden oluşturmak ve benzer afetlere karşı daha dayanıklı ekosistemler meydana getirmek hedefleniyor.