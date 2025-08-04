Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) 4 Ağustos tarihli duyurusuna göre, barkod numarası 8697426804033 olan 'Mopfresh' markalı pisuvar koku giderici tabletler için önemli bir karar alındı. Ürünün yanık ve yaralamalara neden olduğu gerekçesiyle toplatılma kararı ve piyasaya arzı yasaklandı. Elinde bu üründen bulunduranlar içinse uyarı yapıldı.

Yapılan değerlendirmelerde, 'Mopfresh' markalı pisuvar koku giderici tabletlerin yanık ve yaralamalara neden olduğu ve ciddi riskler taşıdığı tespit edildi. Ürünün üreticisi olan Moppro Endüstriyel Temizlik A.Ş.'ye ait ürün, özellikle güvenlik standartlarına uymadığı ortaya çıktı.

ÜRÜN GÜVENSİZ KATEGORİSİNE ALINDI

Bakanlığın yayınladığı açıklamada, ürünün dokunsal uyarı içermemesi nedeniyle toksik ve kanserojen maddelere temas tehlikesi taşıdığı ve bundan dolayı insan sağlığı açısından tehdit oluşturduğu belirtildi. Bu durum, ürün güvenliğine dair yasal hükümlere aykırılık olarak değerlendirildi ve ürün güvensiz kategorisine alındı.

ELLERİNDE BULUNDURANLAR YETKİLİLERE BİLDİRSİN

Vatandaşların, içinse yayınlanan barkod numarasına sahip ürünlerden dolayı uyarı yapıldı. Barkod numarası 8697426804033 olan ürünü elinde bulunduranların ya imha etmeleri ya da yetkili mercilere bildirmeleri tavsiye edildi.