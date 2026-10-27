Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul sektöründe yanıltıcı ilanlarla tüketicileri mağdur eden ve piyasada haksız rekabete yol açan emlak işletmelerine karşı yaptırımlarını sıkılaştırdı. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, ilk ihlalin ardından uyarılara uymayan ve aynı fiili tekrarlayan firmalara uygulanan idari para cezalarının katlanarak artırılacağı vurgulandı.

Konuya ilişkin detaylar, T.C. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Kaplan, yapılan denetimler ve uygulanan katlamalı ceza sistemine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Konut ilanında vatandaşı yanıltmaya çalışan kuruma ilk ikaz cezamız 28.620 TL idi, ikaz dikkate alınmamış olacak ki ikinci cezayı 57.240 TL'ye yükselttik.

Vatandaşı yanıltmaya devam eden kuruluşlara uygulayacağımız ceza oranı aritmetik olarak artmaya devam edecek!

Aynı firma her yeni ihlalde bir önceki cezanın 2 katını ödemekle yükümlü olacak.

Kesinlikle haklısınız, biz de aynı ilanları görünce yeniden harekete geçtik!

İlk ceza 28.620 TL idi.

Aynı firmaya ikinci denetimimizi gerçekleştirdik ve bu kez yasanın verdiği yetki ile, öncekinin iki katı, 57 bin 240 TL ceza uyguladık.

Mesajımız açık: Israr ederlerse ceza da katlanacak!

Her yeni ihlalde, bir önceki cezanın 2 katı kadar ceza uygulanmaya devam edilecek!"'