Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, 355’inci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ele alınan 141 dosyadan 131’i mevzuata aykırı bulundu ve toplamda 32 milyon 481 bin 507 TL idari para cezası kesildi. Kurul ayrıca tüketici mağduriyetini önlemek adına 5 dosya hakkında erişim engeli kararı verdi.

Hazır giyim, teknoloji, otomotiv ve finans sektörlerinden birçok firmanın reklamları incelenirken, en fazla ceza gerçeğe aykırı indirimler ve yanıltıcı finans kampanyalarına kesildi.

İNDİRİM ALDATMACASINA AĞIR CEZA

Reklam Kurulu’nun incelediği dosyalar arasında hazır giyim sektöründeki sahte indirimler öne çıktı. Gerçekte olmayan yüksek fiyatlar üzerinden "büyük indirim" algısı yaratılarak tüketicinin manipüle edilmesi nedeniyle 8 firmaya toplam 4,8 milyon TL para cezası kesildi.

Kurul, yanıltıcı indirimlerin tüketiciyi yanıltmasının yanı sıra haksız rekabete de yol açtığını belirterek, bu tür uygulamalara karşı sıkı denetimlerin süreceğini vurguladı.

TEKNOLOJİ VE OTOMOTİVDE EKSİK BİLGİLENDİRME

Teknoloji sektöründe bir firmanın, tüm cep telefonu modellerinin özel bir uygulamaya sahip olduğu izlenimi veren reklamları yanıltıcı bulundu. Ancak bazı modellerin bu özellikleri taşımadığı tespit edilince firmaya idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca bir otomotiv firmasının Türkiye’de satışa sunduğu bir modelin reklamında "Ses Tanıma Özelliği" bulunduğu belirtilmesine rağmen, bu fonksiyonun ülkemizde aktif olarak kullanılamadığı ortaya çıktı. Reklam Kurulu, yanıltıcı içerik nedeniyle firmaya ceza keserek reklamı durdurdu.

SIFIR FAİZ VAADİ GERÇEK ÇIKMADI

Son dönemde popüler hale gelen "yüzde 0 faizli kredi" kampanyaları da incelemeye alındı. Otomotiv sektöründe bazı firmaların, tüketiciye "sıfır faiz" vaadiyle sunduğu kredilerde peşin faiz ödemesi olduğu ve bu durumun reklamlarda belirtilmediği tespit edildi.

Ayrıca, kredilerin toplam maliyetini yüzdesel olarak gösteren zorunlu yıllık ve aylık maliyet oranlarının reklamlarda yer almadığı görüldü. Kurul, tüketiciyi yanıltıcı bulunan bu kampanyalara ilişkin reklamlara tedbiren durdurma cezası verdi.

DOMUZ DERİSİ TARTIŞMASI

Türkiye’de satılan bazı ayakkabı markalarının yurtdışında yayınlanan ürün tanıtımlarında domuz derisi içerdiği belirtilmesine rağmen, Türkiye’deki satış sayfalarında bu bilginin gizlendiği tespit edildi. Reklam Kurulu, tüketiciyi eksik bilgilendirdiği gerekçesiyle 4 firmaya durdurma cezası ile birlikte toplam 3,4 milyon TL para cezası kesti.

Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltan ve mağdur eden firmalara karşı yaptırımlarını artırırken, özellikle gerçeği yansıtmayan indirim kampanyaları, eksik bilgilendirme içeren teknoloji ve otomotiv reklamları ile yanıltıcı finansal vaatler konusunda sıkı denetimlerin süreceğini duyurdu.