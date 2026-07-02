Samsun’un Atakum ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan 57 yaşındaki İ.K., sahil şeridinde çöpleri topladığı sırada bir kişinin saldırısına uğradı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli C.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YANIMDA ÇÖP TOPLAYAMAZSIN" DİYEREK SALDIRDI

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli İ.K., sahil bandında rutin temizlik çalışmalarını yürütürken C.E.’nin sözlü tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre, "Benim yanımda çöp toplayamazsın" diye bağıran C.E., daha sonra temizlik işçisi İ.K.’ye fiziksel saldırıda bulunarak darbetti.

ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Sağlık durumu kontrol edilmek üzere polis eşliğinde hastaneye götürülen belediye işçisi İ.K.’nin yapılan muayenesinde burnunda kırık olduğu tespit edildi. Yaşanan darp olayının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 32 yaşındaki şüpheli C.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkeme heyeti tarafından tutuklandı.