Amerika Birleşik Devletleri seyahati sırasında self-servis çamaşırhane sistemini inceleyen Brezilyalı girişimci Angelo Max Donaton, personelsiz işletme modelini kendi ülkesine uyarlayarak geniş bir zincir kurdu. 2017'deki incelemelerinin ardından 2019 yılında ilk şubesini Santa Catarina eyaletinin Balneario Camboriú kentinde faaliyete geçiren girişimci, kısa sürede ülke genelinde yüzlerce noktaya ulaştı.

OTOMASYON SAYESİNDE PERSONELSİZ HİZMET

Kurulan sistemde müşteriler yıkama ve kurutma işlemlerini kendi başlarına yürütüyor. İşlemler otomatik ödeme terminalleri aracılığıyla gerçekleştirilirken, endüstriyel makineler sayesinde tüm süreç bir saatten biraz uzun bir sürede tamamlanıyor. Yerinde personele ihtiyaç duymayan ve uzaktan yönetilebilen işletmeler, haftanın yedi günü kesintisiz hizmet veriyor.

FİNANSAL PERFORMANS VE BÜYÜME HEDEFLERİ

Otomasyon odaklı modelle ülke çapında 636 birime ulaşan işletmenin, büyüme planları kapsamında 2025 yılı sonunda yaklaşık 680 şubeye çıkması hedefleniyordu. Girişim, 2024 yılında 5 ila 30 milyon Brezilya reali gelir grubundaki 177 işletmenin yer aldığı performans sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. İşletmenin 2025 yılı gelir beklentisi ise 25 milyon real olarak kaydedildi.