Aracına yanlış yakıt doldurulan bir tüketici, ana dağıtım şirketinden de tazminat talep etme hakkına sahip. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bayi hatasıyla oluşan zararlarda ana şirketin de sorumluluğunu kabul etti.

İzmir'de bir tüketici, yetkili bayiden aldığı yanlış yakıt nedeniyle aracında 59 bin 401 liralık onarım ve tespit masrafı yaşamış. Tüketici, bu zararlın tazmini için İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmuş ve Heyet, tüketici lehine karar vermişti.

Ancak ana dağıtıcı şirket, Hakem Heyeti'nin kararına itiraz etmişti. İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, işlemin bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olan bayi tarafından yapıldığını ve ana şirketin bu işlem için sorumlu tutulamayacağını ileri sürerek Hakem Heyeti kararını iptal etmişti.

"SAĞLAYICI KONUMUNDA"

Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine dosyayı kanun yararına temyizen inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre ana şirketin "sağlayıcı" konumunda olduğunu vurguladı.

Yargıtay'ın ilamında, sağlayıcı konumundaki ana dağıtıcı ile hizmeti fiilen sunan bayinin, ayıplı hizmetten ve bu hizmetin yol açtığı her türlü zarardan tüketiciye karşı müteselsilen sorumlu olduğu belirtildi.

Kararda, ayıbın bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı açıkça ifade edildi. Tüketici Mahkemesi'nin ana şirketin sorumluluğunu göz ardı ederek verdiği karar, sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozuldu.