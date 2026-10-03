Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de düzenlenen Jingshan Challenger'da yarı finalde İtalyan Mattia Bellucci'ye 2-0 yenildi. Turnuvanın son 16 turunda dünya 92 numarası Zheng'i (ABD) 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, çeyrek finalde ise dünya 150 numarası İtalyan tenisçi Federico Cina'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finalde İtalyan Mattia Bellucci'ye rakip oldu. Milli tenisçi Yankı Erel, Jingshan Challenger turnuvasının yarı final karşılaşmasında Bellucci'ye 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.