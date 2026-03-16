İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Everton'ın karşı karşıya geldiği maçta istenmeyen görüntüler yaşandı.

Everton'ın forvet oyuncusu Thierno Barry, arkadaşlarını deplasman tribününe davet ederken hayatının şokunu yaşadı. Everton taraftarları, Arsenal'in gol atmasını kutladıklarını sandığı yıldız oyuncunun arkadaşlarına saldırdı.

Everton'ın forvet oyuncusu Thierno Barry'nin Cumartesi günü Arsenal'e 2-0 yenildikleri maç sırasında arkadaşlarının "saldırıya uğradığını" iddia etmesinin ardından, Emirates Stadyumu'ndaki deplasman tribününde yaşanan bir olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Görüntüler ortaya çıkınca Barry'nin çaresiz anları kameraya yansırken kendi arkadaşlarının azınlıkta olan bir grup taraftar tarafından hedef alındığını aktardı.

'KABUL EDİLEMEZ'

Thierno Barry, sosyal medyada deplasman tribünündeki arkadaşlarına yönelik "kabul edilemez" saldırıyı kınadı; bu olay, polisin ortak soruşturma başlatmasına ve kulübün sert önlemler alacağına dair taahhütte bulunmasına yol açtı.

Kavganın video kaydını paylaşan Barry, "Bu tür davranışlar stadyumda kabul edilemez. Arkadaşlarımı maçı izlemeye getiriyorum ama birkaç insan yüzünden keyifleri kaçıyor. Futbol, herkesin kendini güvende ve saygı duyulduğunu hissettiği bir yer olmalı. Bu tür davranışların futbolda yeri yoktur ve kesinlikle tolere edilemez. Arkadaşlarım ve saldırıya uğrayan kişiler, taraftarlarımızın misilleme yapmasından korktukları için Arsenal kulübünün güvenlik görevlileri ve polis tarafından eşlik edilerek stadyumdan çıkarılmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.