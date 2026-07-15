BBP kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasının dosyası 17 yıl sonra yeniden açıldı. En kilit isim Isparta’da gözaltına alındı.

Dönemin Kahramanmaraş emniyet istihbarat şube müdür yardımcısı Dursun Özmen olay günü çevre illere “Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin enkazına ulaşılmış, Yazıcıoğlu ve helikopterdeki diğer şahıslarla birlikte sağ olarak hastaneye kaldırılmıştır” biçiminde bir mesaj gönderdi.

Bu mesaj üzerine arama çalışmaları durdu, saatler sonra bu mesajdaki bilgilerin hayali olduğu ortaya çıktı ve uzun süre sonra da Yazıcıoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

Özmen, 12.06.2009 günü TBMM araştırma komisyonuna ifade verdi ve bu istihbaratı hangi kaynaktan elde ettiği ile ilgili yöneltilen soruya şu cevabı verdi:

“Emniyet haber merkezine ve beni telefonuma gelen vatandaşlara ait ihbar telefonlarını birleştirip bilgi notu hazırladım. Amacım kurtarma çalışmalarını aksatmak değil, bilakis tedbirlerin hızlandırılması ve koordinesini sağlamaktır.’’

Gerçek mutlaka ortaya çıkacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili konuştu:

“İnanıyoruz ki hiçbir baskının, hiçbir etkinin ve hesaplaşmanın gölgesinde kalmadan yürütülecek adil ve şeffaf bir yargılama neticesinde gerçekler ortaya çıkacak, adalet yerini bulacak ve milletimizin vicdanını yıllardır meşgul eden bu dosyaneticelendirilecektir.”