19 oyuncusu kiralık olarak farklı kulüplerde bulunan ve hali hazırda 30 kişilik oyuncu havuzundan faydalanan Chelsea, kadrosundaki şişkinliği azaltmak için düğmeye bastı.

Chelsea bu yaz kadrosunda büyük bir temizlik yapmaya ve beklentileri karşılamayan birkaç oyuncuyu satmaya hazır. Kulüp, takımını geliştirmeyi ve kadroyu güçlendirmek için yeni oyuncular transfer etmek üzere para toplamayı hedefliyor.

YILDIZ İSİMLER LİSTEDE

Fichajes'in haberine göre, Elindeki oyuncu çokluğu nedeniyle zaman zaman kadro kayıt kuralları konusunda sorunlar yaşayan İngiliz devi bu yaz transfer döneminde 500 milyon euro gelir elde etmek amacıyla tam 17 oyuncuyu satmaya hazırlanıyor. Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Chelsea'da yönetim, kadro yapısını değiştirmek için kolların sıvadı.

500 milyon euroluk gelir için transfer listesinde yer alacak isimler arasında Reece James, Wesley Fofana, Noni Madueke, Mykhailo Mudryk ve Christopher Nkunku da bulunduğu ifade edildi.

Bu isimlerin yanı sıra 17 oyuncu arasında Kiernan Dewsbury-Hall, Ben Chilwell, Marc Guiu, David Datro Fofana da yer alıyor.

KİRALIKLAR DA DEĞERLENDİRİLECEK

Chelsea'de, Axel Disasi , Andrey Santos, João Félix, Lesley Ugochukwu, Carney Chukwuemeka, Raheem Sterling, Armando Broja, Kepa Arrizabalaga, Mike Penders, Deivid Washington, Caleb Wiley, Alfie Gilchrist ve Bashir Humphreys gibi isimler de değerlendirmeye alınacak isimler arasında.

Bu oyuncuların çoğu kiralık, ancak bonsvervisleri hala Chelsea'ye ait, bu da gelir elde etmek için bu yaz satılabilecekleri anlamına geliyor. Bu oyuncuların ayrılması ve olası transferlerle kulüp yaklaşık 500 milyon euro toplamayı umuyor, bu da önemli imzalar atmalarını ve gelecek sezon için kadrolarını yenilemelerini sağlayacak.