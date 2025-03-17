Geri çağırma, ‘365 Whole Foods Market Small Bites Macaroni & Cheese’ adlı ürünün içeriğinde belirtilmeyen yumurta ve et bulunması nedeniyle gerçekleştirildi. FDA, bu maddelere karşı alerjisi olan kişilerin ürünü tüketmesi durumunda ciddi veya hayati tehlike yaratabilecek alerjik reaksiyonlar yaşanabileceğini açıkladı.

San Antonio, Teksas merkezli C.H. Guenther & Son LLC tarafından üretilen ve 5 dolara satılan ürünler, ülke genelindeki Whole Foods Market mağazalarının dondurulmuş gıda reyonlarında yer alıyordu. Etkilenen kutuların UPC kodu 99482499709 olarak belirtildi.

FDA, şikayetler üzerine başlattığı incelemede, ürünün aslında makarna ve peynir lokması olmadığını ve et içerdiğini tespit etti. Bu durum, alerjisi olan tüketiciler için ciddi bir risk oluşturduğundan ürünün acilen toplatılmasına karar verildi.

6 Şubat ile 11 Mart tarihleri arasında satın alınan ve son tüketim tarihi 25 Kasım olan ürünlerin derhal imha edilmesi gerektiği belirtildi. FDA, bu ürünü satın alan tüketicilere, mağazaya giderek geçerli bir fiş ibraz etmeleri halinde tam para iadesi yapılacağını duyurdu.

Öte yandan Whole Foods, geçen hafta uzun süredir devam eden bir indirim politikasına da son verdi. 2008’den bu yana, kasada her yeniden kullanılabilir çanta için 10 sentlik indirim yapan perakende zinciri, 15 Mart itibarıyla bu uygulamayı kaldırdı.

Şirket, plastik poşet kullanımını azaltma hedefine ulaşıldığını ve artık yeniden kullanılabilir çantaların yaygın hale geldiğini belirterek, bu teşvik programına son verdiklerini açıkladı. Whole Foods, 2008 yılında ABD’de plastik poşetleri kaldıran ilk büyük süpermarket zinciri olmuştu.