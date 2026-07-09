Tiyatro eğitmeni Bedisa Eloğlu'nun aktardığına göre, ekipler eve girdikten sonra kira sözleşmesini ve diğer belgeleri inceledi. Bunun ardından aranan kişinin, yaklaşık 2,5 yıl önce aynı adreste oturan eski kiracının kefili olduğu belirlendi. Eloğlu, aranan kişilerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

"Kapıyı açarsam bana bir şey olacağını düşündüm"

Sözcü Televizyonu'na konuşan Eloğlu, operasyon anını şöyle anlattı:

"Kapının kırılma anında kapıyı görebilecek bir yerdeydim. Kapıyı açarsam bana bir şey olacağını düşündüğüm için yere çömeldim. Uzun namlulu silah taşıyan polisler iki kişinin adını bağırıyordu. Daha sonra üstümü giyinmem istendi. Salonda kira kontratımı ve faturalarımı gösterdik. O sırada aranan kişinin bu evde yaşamadığı, eski kiracıyla bağlantılı olduğu anlaşıldı."

Aranan kişileri tanımadığını belirten Eloğlu, bu kişilerle herhangi bir bağlantısı bulunması halinde bunun HTS kayıtlarıyla da ortaya konulabileceğini ifade etti.

"Valiliğe başvurmam söylendi"

Eloğlu, operasyonun ardından polis ekiplerinin, kapıda oluşan maddi hasarın karşılanabilmesi için faturayla birlikte Valiliğe başvurmasını önerdiğini söyledi.

Kapının onarımı için 10 bin 800 liralık fatura çıkarıldığını belirten Eloğlu, yaşadığı olayın ardından psikolojik destek almaya başladığını da dile getirdi.