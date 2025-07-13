“Alzheimer Değilim, Ama Bu Yanlış Tanı Hayatımı Etkiledi”

1990’lı yılların unutulmaz isimlerinden Orhon, yaklaşık 11 yıl önce bir doktor tarafından kendisine Alzheimer tanısı konulduğunu, ancak bu teşhisin doğru olmadığının sonradan anlaşıldığını belirtti.

Sanatçı, yaşadıklarını şu sözlerle özetledi:

“O dönem büyük bir hata yapıldı. Aslında Alzheimer değildim ama benzer belirtiler taşıyan bir rahatsızlığım vardı. Bir yıl boyunca kendimi hasta sandım, birtakım hazırlıklar yaptım. Gerçekler ortaya çıkınca çok sevindim ama bu süreç üzerimde derin izler bıraktı.”

"Beni Reklamla Suçladılar, En Çok Bu Üzdü"

Orhon, yaşadığı bu sağlık sürecinin ardından bazı çevrelerden gelen olumsuz yorumlara da sitem etti. Alzheimer açıklamasının ardından “reklam yapıyor” iddialarına maruz kalan sanatçı, bu yorumların kendisini teşhisin kendisinden bile daha fazla yaraladığını söyledi.

“Alzheimer gibi bir hastalık reklam aracı yapılamaz,” diyen Orhon, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hastalıktan kimse fayda sağlayamaz. Hele benim gibi bir insan... Alzheimer olan birine kim çocuklarını bale dersine yollar? Kim dizi, reklam teklifi verir? Bu yorumlar o kadar acımasızdı ki, yanlış teşhisten bile daha çok canımı acıttı. Bir insan, Alzheimer’ı reklam malzemesi yapacak kadar düşmemeli.”