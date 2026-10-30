''Married... with Children” ve “Dead to Me” dizileriyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Christina Applegate, sağlık mücadelesiyle yeniden gündemde. Beş yıldır MS hastası olduğunu düşünerek yaşayan Applegate, doktorlarının teşhisin yanlış olduğunu söylemesinin ardından bu kez gerçek rahatsızlığını bulmak için yeni bir sürece girdi. Üstelik yaşadığı şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığı da devam ediyor.

YATAKTAN KALKMASI 10 DAKİKA SÜRÜYOR

Kendisi gibi MS hastası olan oyuncu Jamie-Lynn Sigler ile birlikte “MeSsy” adlı podcast'i sunan Applegate, son bölümde günlük yaşamını ne kadar zor sürdürdüğünü anlattı.

54 yaşındaki oyuncu, “Bugün özellikle süre tuttum; yastığımdan doğrulup yataktan çıkmam ve ayağa kalkabilmem tam on dakikamı aldı” dedi. Ayağa kalktıktan sonra banyoya kadar yürümekte bile zorlandığını belirten Applegate, yatağının yanında artık bir yürüteç bulundurduğunu söyledi.





Ünlü oyuncu, “Neler olduğunu bilmiyorum. Hâlâ bunlarla yaşıyorum” diyerek yaşadığı belirsizliği dile getirdi. Daha önce kendi başına doğrulup oturabildiğini belirten Applegate, şiddetli ağrı ve halsizlik nedeniyle hareket etmenin giderek zorlaştığını ifade etti.

“TEBRİKLER, MS HASTASI DEĞİLSİNİZ” DEDİLER

Applegate, geçtiğimiz hafta podcast'inde yaptığı açıklamada, yaklaşık beş yıldır MS hastası olduğunu düşünerek yaşadığını ancak doktorunun kendisine teşhisin yanlış olduğunu söylediğini anlatmıştı.

20 Ekim'de yayımlanan bölümde o anı aktaran oyuncu, doktorunun odasına girerek “Tebrikler, MS hastası değilsiniz” dediğini belirtti. Ancak bu haber Applegate'i sevindirmedi. Ünlü oyuncu, “Ben ise hiç mutlu olmadım; oysa herkes çok sevinmişti” sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Teşhisin değişmesine rağmen sağlık sorunlarının ortadan kalkmadığını vurgulayan Applegate, “İyileşmedim, Jamie! Hatta daha kötüye gittim. Yine başa döndüm; şu an ne yaşadığımı, neyim olduğunu bilmiyorum” dedi.

YENİDEN DOKTOR DOKTOR GEZECEK

Gerçek rahatsızlığının belirlenmesi için yeni bir sürece hazırlanan oyuncu, bir sonraki adımda romatoloji uzmanına başvuracağını açıkladı. Eklemleri, kasları ve kemikleri etkileyen hastalıklar konusunda uzman bir doktora görünecek olan Applegate, buradan sonuç alamaması halinde başka uzmanlara da başvuracağını söyledi.

Doktor ziyaretlerinin kendisini yormaya başladığını belirten oyuncu, muayenehaneler arasında dolaşmanın ve sürekli yeni tetkik süreçlerinden geçmenin bunaltıcı olduğunu ifade etti.

MS HASTALARINA DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK

Yıllardır MS hastalığı konusunda farkındalık yaratmak ve hastalara destek olmak için çaba gösteren Christina Applegate, teşhisinin değişmesine rağmen bu topluluktan uzaklaşmayacağını da vurguladı.

Oyuncu, “Bu hastalığa sahip olmasam bile hâlâ sizin için savaşçı olmaya devam edeceğim” diyerek MS ile mücadele edenlere desteğini sürdüreceğini söyledi.