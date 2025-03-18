Tayland'dan Japonya'nın Narita Havalimanı'na uçan çift, Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda yanlışlıkla başka bir yolcuya ait siyah bir valizi aldı. Asıl sahibi valizin kaybolduğunu fark edip yetkililere haber verirken, kayıp valiz olarak geride kalan bagajın üzerinde çiftin kızına ait telefon numarası bulunuyordu. Seyahati planlayan kızları, gelen çağrıyı yanıtlamayınca karışıklık çözülemedi.

Dört saat boyunca havalimanında bekleyen çift, yanlış valizle birlikte uçağa bindi ve Japonya'ya ulaştı. Narita Havalimanı'nda kaldıkları otele vardıklarında valizi açıp kişisel eşyalarını almak istediler ancak kilidi açamadılar. Şüphelenerek kızlarını arayan çift, bagaj etiketini kontrol etmeye yönlendirildi...

ŞOKE OLAN ÇİFT SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Yanlarında bulunan Taylandlı tur rehberi etiketi incelediğinde, valizin başka birine ait olduğunu fark etti. Tur grubundaki kişiler valizi açmayı başardığında içinin 24 kilogram kurutulmuş esrarla dolu olduğu ortaya çıktı. Şoke olan çift ve rehberleri durumu derhal havalimanı yetkililerine bildirdi.

Japonya gümrük yetkilileri, çiftin uyuşturucu kaçakçılığı yapma niyetinde olmadığını belirledi ancak olayın soruşturulması saatler sürdü. Aslen Fuji Dağı yakınlarında bir konaklama yerinde kalmayı planlayan çift, karışıklık yüzünden geceyi havalimanına yakın bir otelde geçirmek zorunda kaldı.

Tur rehberi, olayın büyüklüğüne dikkat çekerek şu kritik soruları sordu: "24 kilogram esrar, Surat Thani Uluslararası Havalimanı'ndan Suvarnabhumi Havalimanı'na nasıl geçti? Üstelik Narita'ya kadar nasıl fark edilmedi?"