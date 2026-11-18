Amik Ovası’na yapılan Hatay Havaalanı’nda sorunlar bitmiyor. Bütün uyarılara ve uzmanların ‘yer seçimi hatalı’ görüşüne rağmen havaalanı yağışlı havalarda göle dönüyor.

DSİ tarafından 14 kilometrelik duvar inşa edildi. Drenaj sistemi yenilendi, ancak bunlar da yetmedi, şimdi de daha büyük kapasiteli tahliye pompaları kurulacak. Havaalanında uyarıların dinlenmemesi ve seçilen yerde ısrar edilmesi yeni masraflara yol açıyor.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, havaalanının uyarılara rağmen “Tektonik göl havzasına” yapıldığını belirtirken, deprem riskine de dikkat çekti. CHP Hatay Milletvekili Nermin Kara da “Havalimanını Amik Ovası’na yapmayın dedik dinlemediler bizi vatan haini ile ettiler” dedi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sık sık su basan havaalanının Hatay için en uygun yer olduğunu söyledi.

SELE KARŞI DUVAR

YENİ Parti Adana Milletvekili Orhan Sümer de havaalanının yer seçiminin hatalı olduğunu ve yağışlı havalarda meydana gelen sıkıntıları TBMM KİT Komisyonu’nda gündeme getirdi. Sümer’in bu konudaki soruları DHMİ yetkilileri de yazılı olarak cevaplandırıldı.

DHMİ, su baskınlarına karşı havalimanı etrafına DSİ tarafından 14 kilometrelik koruyucu duvar inşa edildiğini, drenaj sistemlerini de yenilendiğini açıkladı. Suyun deşarjı için daha yüksek kapasiteli tahliye pompaları kuruluyor. DHMİ, havaalanındaki onarım için 16 milyar lira, muhtelif bina ve apron genişletilmesi için de 1.8 milyar lira harcandığını belirtti.