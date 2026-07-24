ABD’nin Louisiana eyaletinde yer alan 3 metre derinliğindeki tatlı su gölü Penyer, hatalı sondaj çalışması nedeniyle oluşan devasa girdapla saatler içinde 60 metre derinliğinde tuzlu bir göle dönüştü. Sondaj kulesinin yer altındaki tuz madenini delmesi sonucu meydana gelen felakette can kaybı yaşanmazken, bölgedeki ekosistem ve coğrafi yapı kalıcı olarak değişti.

FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Texaco şirketine ait sondaj ekibi ile yer altındaki Diamond Crystal tuz madeni uzmanlarının farklı koordinat sistemleri kullanması felakete yol açtı. Hesaplama hatası nedeniyle sondaj matkabı, maden çalışmalarının üzerindeki koruyucu tabakayı deldi. Madene dolan göl suyunun tuz kayalarını eritmesiyle oluşan dev girdap; petrol platformunu, bir römorkörü, 11 mavnayı ve kıyıdaki bahçeleri sular altında bıraktı.

GÖLÜN EKOSİSTEMİ NASIL DEĞİŞTİ?

Göl suyunun yer altına çekilmesiyle birlikte Meksika Körfezi'nden gelen deniz suyu ters akıntı oluşturarak krateri doldurmaya başladı. Bu akıntı sırasında oluşan 46 metre yüksekliğindeki geçici şelale, gölün su yapısını tamamen değiştirdi. Derinliği 3 metreden 60 metreye çıkan göldeki tatlı su canlıları yok olurken, bölgeye deniz balıkları ve kıyı canlıları yerleşti.

KAZANIN ARDINDAN NE OLDU?

Madenin ve platformun zamanında tahliye edilmesi sayesinde felakette can kaybı yaşanmadı. Sular altında kalan 11 mavnadan 9'u, yer altındaki basıncın dengelenmesiyle tekrar yüzeye çıktı. Bölgedeki tuz madenciliği faaliyetleri tamamen durdurulurken, oluşan yeni yapısıyla Penyer Gölü turistler ve balıkçılar için ziyaret noktasına dönüştü.