Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde işe giden 31 yaşındaki aşçı Fabiana Rosa bastığı lağım kapağının ters dönmesiyle derin bir çukura düştü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kapağın genç kadının üzerine kapanarak talihsiz kadını içeriye hapsettiği görüldü. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarılan Rosa çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı korku dolu anları aktaran Rosa göğsüne kadar yükselen suyun içinde öleceğini düşündüğünü belirtti. Rosa, kazayı "Kapağın demir olan kenar kısmına bastım ve doğrudan içeriye çöktüm. Ters dönen kapak alnıma çarptı ve kendimi içeride buldum. Çukur çok derindi ve su göğsüme kadar geliyordu. Orada öleceğimi sandım" sözleriyle anlattı. Yetkililer iki şüphelinin metal kapağı çalmak amacıyla yerinden oynattığını açıkladı. Bölgede gerekli onarımlar yapılarak yeni kapak güvenli hale getirildi.

