Talih öyle bir şey ki bazısının semtine uğramazken kimilerinin de yakasını bırakmıyor... ABD, Massachusetts'te yaşayan bir adamın anlık unutkanlığı, müthiş bir kazanca dönüştü. Yedi piyango çekilişi için tek bir bilet satın alan Paul Corcoran, bu piyango için çekilişin zaten gerçekleştiğini düşünerek aynı çekiliş için ikinci bir bilet daha aldı.

AYNI ÇEKİLİŞTEN AYRI AYRI KAZANDI

Corcoran'ın bu şanslı hatası, ona 1 milyon dolar (yaklaşık 40 milyon TL) kazandırdı. Zaten kazanan numaralara iki kez üst üste oynayan Corcoran'ın her iki biletine de birer milyon dolar isabet etti. Yetkililer, "Her iki Powerball bileti de o gece çekilen beş beyaz topun tamamıyla eşleşti" açıklamasını yaptı.

Powerball'a göre herhangi bir ödül kazanma olasılığı 24.9'da 1 iken; büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı 292.2 milyonda 1...