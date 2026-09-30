ABD’nin Louisiana eyaletindeki Lake Peigneur, 20 Kasım 1980’de gerçekleştirilen petrol sondajı sırasında yaşanan olayla büyük bir değişime uğradı. Sondaj sırasında göl tabanının altındaki tuz madeniyle bağlantı oluşmasının ardından su, açılan noktadan hızla yer altına akmaya başladı.

SONDAJ SIRASINDA TUZ MADENİNE ULAŞILDI

Petrol arama çalışmaları kapsamında gölde gerçekleştirilen sondaj sırasında tabanın altındaki tuz madenine bağlantı oluştu. Açılan noktadan içeri girmeye başlayan göl suyu, maden içerisindeki tuzu çözerek geçişi giderek genişletti. Kısa süre içerisinde madene akan suyun miktarı arttı ve gölün ortasında güçlü bir girdap meydana geldi.

Başlangıçta küçük olan açıklık, suyun tuzu çözmesiyle hızla büyüdü. Göldeki büyük miktarda su yer altındaki maden galerilerine akarken yüzeyde oluşan girdap giderek güçlendi. Suyun kontrolsüz biçimde yer altına çekilmesi sonucunda gölün seviyesi kısa süre içerisinde büyük ölçüde düştü.

TEKNELER VE ÇEVREDEKİ YAPILAR GİRDABA KAPILDI

Oluşan girdap göldeki tekneleri sürüklerken kıyıdaki bazı yapılar ve çevrede bulunan parçalar da suya çekildi. Göl çevresindeki toprak çökmeye başladı ve kıyı çizgisi kısa süre içerisinde değişti. Olay sırasında maden çalışanları tahliye edildi.

Göl seviyesinin hızla düşmesi çevredeki su sistemini de etkiledi. Lake Peigneur’u Meksika Körfezi’ne bağlayan kanalın akış yönü tersine döndü ve kanaldaki su göle doğru ilerlemeye başladı. Böylece daha önce tatlı su özelliği taşıyan göle tuzlu su girdi ve gölün yapısı değişti.

GÖL ESKİ HALİNE DÖNMEDİ

Olayın ardından Lake Peigneur yeniden suyla dolmasına rağmen önceki yapısına dönmedi. Sığ bir tatlı su gölü olan bölge daha derin ve tuzlu bir su kütlesine dönüştü. 1980’de birkaç saat içerisinde yaşanan olay, gölün derinliğini, kıyı yapısını ve su özelliklerini kalıcı biçimde değiştirdi.