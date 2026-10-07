Kapadokya bölgesindeki Derinkuyu’da bir kişinin evinde tadilat yaptığı sırada duvarın arkasında gizli bir geçitle karşılaştığına ilişkin hikâye, yeraltı şehrinin modern dönemde yeniden keşfedilmesiyle ilişkilendiriliyor. Geçidin arkasında ise yerin derinliklerine doğru uzanan çok katlı bir yapı bulunuyordu.

EVİN DUVARININ ARKASINDA GEÇİT BULUNDU

Derinkuyu Yeraltı Şehri’nin yeniden keşfedilmesine ilişkin anlatıya göre olay 1960’lı yıllarda yaşandı. Evinde tadilat yapan bir kişi, duvarın arkasında daha önce fark edilmeyen bir geçitle karşılaştı. Geçidin ilerleyen bölümlerinde odalar ve yer altında devam eden tüneller ortaya çıktı.

Keşfedilen geçitlerin Derinkuyu Yeraltı Şehri’nin parçaları olduğu anlaşıldı. Yer altında çok sayıda kata yayılan yapıda odalar ve farklı bölümleri birbirine bağlayan tüneller bulunuyor. Böylece yüzeydeki bir evden başlayan geçidin çok daha büyük bir yeraltı sistemine bağlı olduğu ortaya çıktı.

2 BİN YILLIK ŞEHİR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Derinkuyu’nun geçmişi binlerce yıl öncesine uzanırken, yeraltındaki yapı farklı dönemlerde kullanıldı. Modern dönemde yeniden keşfedilmesi ise bir evde gerçekleştirilen tadilat sırasında duvarın arkasında bulunan geçitle ilişkilendirildi.

Yeraltı şehrinin dikkat çeken özellikleri arasında çok katlı yapısı bulunuyor. Farklı seviyelerdeki odalar, koridorlar ve tüneller birbirine bağlanarak yerin altında geniş bir yaşam alanı oluşturuyor. Derinkuyu, Kapadokya’nın yeraltındaki tarihi yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

DUVARIN ARKASINDA NE OLDUĞU ANLAŞILDI?

Evdeki tadilat sırasında ortaya çıkan geçidin devamının bulunmasıyla keşfin boyutu anlaşıldı. Duvarın arkasındaki bölüm yalnızca küçük bir oda veya geçitten ibaret değildi; tüneller yerin altında bulunan çok katlı Derinkuyu Yeraltı Şehri’ne uzanıyordu.