Fly Geyser'ın hikâyesi 1964 yılında bölgede jeotermal enerji arayışı sırasında açılan bir sondaj kuyusuna dayanıyor. Kuyu uygun şekilde kapatılmayınca yer altındaki sıcak su ve mineraller yıllar boyunca yüzeye çıkmaya devam etti. Zamanla mineraller birikerek yaklaşık 3,7 metre yüksekliğinde konik yapılar oluşturdu ve bugün görülen renkli görüntü ortaya çıktı.

RENKLERİN KAYNAĞI MİNERALLER VE MİKROORGANİZMALAR

Gayzerden çıkan su yaklaşık 90 derece sıcaklığa ulaşıyor. Suyun taşıdığı kalsiyum karbonat ve diğer mineraller sürekli birikerek yapının büyümesini sağlıyor. Yüzeyde yaşayan sıcağa dayanıklı algler ve siyanobakteriler ise yeşil, turuncu ve kırmızı tonların oluşmasına neden oluyor.

Fly Geyser doğal bir gayzer gibi görünse de aslında insan müdahalesiyle başlayan ve doğanın şekillendirdiği jeotermal bir oluşum olarak kabul ediliyor. Yapı, hâlâ sıcak su püskürtmeye devam ettiği için her geçen yıl biraz daha büyüyor.

KORUMA ALTINDA BULUNUYOR

Fly Geyser, Burning Man festivaliyle tanınan Black Rock Çölü'ndeki özel mülkiyet alanında yer alıyor. Bölgeyi satın alan arazi koruma kuruluşu, hassas ekosistemin zarar görmesini önlemek amacıyla alanı koruma altına aldı.

Günümüzde gayzeri yakından görmek isteyen ziyaretçiler, yalnızca izinli ve rehberli turlarla bölgeye giriş yapabiliyor. Bu sayede hem jeotermal yapı hem de çevresindeki doğal yaşamın korunması hedefleniyor.