Amerika Birleşik Devletleri darphane tarihinin en ikonik üretim hatalarından biri olarak kabul edilen 1943 tarihli bronz Lincoln cent, Stack’s Bowers Galleries tarafından düzenlenecek açık artırma ile yeni sahibini arıyor. PCGS tarafından AU-55 kondisyon notu verilen ve yüksek kalite standartlarını simgeleyen "Gold CAC" sertifikasına sahip olan bu madeni para, türünün en prestijli örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

BRONZ LEVHALAR ÜZERİNE BASILDI

Söz konusu madeni paranın hikayesi, İkinci Dünya Savaşı’nın stratejik metal ihtiyaçlarına dayanıyor. 1943 yılında ABD Darphanesi, bakır ve kalay gibi metalleri askeri mühimmat üretiminde kullanmak amacıyla madeni para üretiminde çinko kaplı çelik kullanmaya karar vermişti.

Ancak 1944 yılında yeniden bronz levhalara geçiş sürecinde yaşanan karmaşa nedeniyle, az sayıda 1943 tarihli baskı hatalı olarak bronz levhalar üzerine yapıldı ve fark edilmeden dolaşıma girdi. On yıllardır koleksiyonerler arasında "en büyük hazine avı" olarak nitelendirilen bu hatalı basım paralar, günümüzde dünyanın en değerli nümismatik parçaları arasında yer alıyor.

SAYISI ÇOK SINIRLI

Stack’s Bowers tarafından paylaşılan verilere göre, bu hata ile basıldığı bilinen toplam adet sayısı oldukça sınırlı:

Philadelphia Darphanesi: 17 adet

San Francisco Darphanesi: 7 adet (Müzayedeye çıkan parça bu gruptadır)

Denver Darphanesi: 1 adet

Müzayedeye çıkacak olan San Francisco basımı (1943-S) örneğin, mat parlaklığı ve korunan detayları nedeniyle kondisyonu en yüksek parçalardan biri olduğu vurgulandı.

PİYASADA BÜYÜK İLGİ GÖRMESİ BEKLENİYOR

Hatalı basım paraların piyasa değeri; darphane işaretine, kondisyonuna ve sertifikasına göre değişkenlik gösteriyor. 2021 yılında Denver Darphanesi’ne ait tek örnek olan 1943-D bronz centi, 840 bin dolara alıcı bularak rekor kırmıştı. Uzmanlar, "Gold CAC" sertifikalı bu yeni örneğin de nümismatik piyasasında büyük bir ilgi görmesini bekliyor.