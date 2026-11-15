Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, durumu fark eden Tekin, Salihli Belediyesine başvurarak atık toplama aracının plakasını öğrendi. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi.

İhbar üzerine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, atıkların taşındığı aracı takip etti. Salihli'den Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne getirilen atıklar, arama yapılabilmesi için ayrı bir alana boşaltıldı.

Ekiplerin incelemesinde bulunan 32 bin lira, gerekli kontrollerin ardından Tekin'e teslim edildi.