İskoçya’nın Stirlingshire bölgesinde yerel üreticilerin elinde kalan fazla sebzeleri değerlendirmek amacıyla kurulan Goat Rodeo Goods, kısa sürede Birleşik Krallık genelinde 400 satış noktasına ulaşan bir gıda markasına dönüştü. 2026 yılı satışlarının 500 bin sterlini (yaklaşık 33 milyonu) aşması öngörülüyor.

SİPARİŞ HATASI ÜRETİMİ HIZLANDIRDI

Özel şef Lucy Patto Davidson ile yazar ve fotoğrafçı Kat Goldin tarafından 2023 yılında temelleri atılan girişim, ilk olarak yerel Noel pazarında satılan turşularla denemelere başladı. 2024 yılında yaşanan tedarik sürecindeki bir yanlış anlaşılma sonucu, hedeflenen 200 kilogram yerine 2 bin kilogram salatalık satın alındı.

Ürünlerin bozulmasını önlemek amacıyla iki hafta aralıksız üretim yapan ikili, bir yıl yeteceğini öngördükleri stoğu birkaç hafta içinde tüketti.

Yaşanan talep artışının ardından Ağustos 2024’te resmi olarak kurulan marka, üretim kapasitesini büyüterek yerel üreticilerle tedarik ortaklığını sürdürdü.

ÜRÜN YELPAZESİ VE SIFIR ATIK MODELİ

Port of Menteith merkezli başlayan girişim; klasik salatalık turşularının yanı sıra fırın patates çeşnileri, mangal baharatları ve aromalı tuzlar üretmeye başladı. İşletme, satışı planlandığı şekilde gerçekleştirilemeyen veya fazla kalan turşuları kurutarak turşu tuzuna dönüştürdü ve üretimde fireyi azaltma yöntemini benimsedi.

İKİ YILDA 400 SATIŞ NOKTASI

The Courier'ın verilerine göre, Mart 2026 itibarıyla çalışan sayısını 7'ye çıkaran şirket, cirosunu bir önceki yıla kıyasla yüzde 300'ün üzerinde artırdı. Dobbies (45 şube) ve Oliver Bonas gibi perakende zincirlerinin de aralarında bulunduğu 400 mağazalık dağıtım ağına ulaşan İskoç markasının, 2026 mali yılı genelinde 500 bin sterlinin (yaklaşık 33 milyonun üzerinde) üzerinde ciro elde etmesi bekleniyor.