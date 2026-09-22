ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Julia Yonkowski, Haziran 2021’de günlük ihtiyaçları için bankamatikten 20 dolar çekmek istediği sırada sıra dışı bir olayla karşılaştı. İşlem sonrası aldığı fişi inceleyen Yonkowski, hesabında yaklaşık 1 milyar dolar bakiye bulunduğunu fark etti.

WFLA (NBC Tampa Bay) kanalının aktardığı bilgilere göre, ATM fişinde toplam bakiyenin 999.985.855 dolar olarak göründüğü bildirildi. Olayın ardından açıklamalarda bulunan Yonkowski, durumu fark ettiği anda büyük bir tedirginlik yaşadığını ve hafta sonu boyunca siber güvenlik endişeleri nedeniyle yetkililere ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Bankanın müşteri hizmetlerinin kapalı olması nedeniyle ilgili kuruma ilk etapta erişim sağlanamadığı ifade edildi.

TEKNİK AKSAKLIĞIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Konuya ilişkin inceleme başlatan Chase Bank yetkilileri, durumun sistemsel bir güvenlik protokolünden kaynaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada; vefat eden eşiyle ortak hesabı bulunan Yonkowski’nin gerçekleştirdiği çekim işlemi sırasında dolandırıcılık önleme mekanizmasının devreye girdiği belirtildi.

Hesap üzerine koyulan önleyici blokajın sistem tarafından devasa boyutta negatif bakiye olarak işlendiği, ATM ekranının ise bu teknik işlemi hatalı bir şekilde pozitif bakiye olarak yansıttığı kaydedildi.