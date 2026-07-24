ABD'nin Louisiana eyaletinde 20 Kasım 1980 tarihinde meydana gelen olay, insan hatasının yol açtığı en sıra dışı çevre felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. Yalnızca 3 metre derinliğe sahip bir tatlı su gölü olan Penyer Gölü, hatalı sondaj çalışmaları sonucunda oluşan devasa bir girdapla tamamen haritadan silinerek yapısını değiştirdi.

Felakete, petrol şirketi Texaco'nun sondaj ekibi ile gölün altındaki Diamond Crystal tuz madeninde çalışan uzmanların farklı koordinat sistemleri kullanması neden oldu. Yapılan bu hesaplama hatası yüzünden kuyu matkabı, yeraltındaki tuz madeninin koruyucu tavanını deldi.

Açılan delikten içeri sızan göl suları tuz kayalarını hızla eritince maden tavanı tamamen çöktü ve göl yüzeyinde dev bir girdap oluştu. Saatler içinde petrol platformu, bir römorkör, 11 mavna ve kıyıdaki ağaçlar ile yapılar oluşan bu devasa kraterin içine çekilerek kayboldu. Erken tahliye uyarıları sayesinde madenciler ve platform çalışanları yara almadan kurtuldu.

ÇÖKÜNTÜ BÖLGENİN COĞRAFYASINI DEĞİŞTİRDİ

Gölün dip kısmındaki çöküntü, bölgenin tüm coğrafyasını ve ekolojisini kökten değiştirdi. Penyer Gölü'nün Meksika Körfezi ile olan bağlantısı nedeniyle, tatlı su yer altına akarken deniz suyu ters yönde göle dolmaya başladı.

Oluşan dev çağlayan kıtanın en yüksek geçici şelalesini meydana getirirken, birkaç gün içinde rezervuarın derinliği 3 metre yerine 60 metreye ulaştı. Tatlı suyun yerini tuzlu suyun almasıyla göldeki türler tamamen yok oldu ve yerini deniz canlılarına bıraktı.

Can kaybının yaşanmadığı büyük kaza sonrasında bölgedeki tuz madenciliği tamamen durdurulurken, tuzlu suya dönüşen göl günümüzde turistlerin ve balıkçıların ziyaret ettiği farklı bir alana dönüştü.