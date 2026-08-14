Hollanda'nın Amsterdam kentindeki IJburg semtinde, yapay ada üzerine kurulan "Sluishuis" adı verilen ikonik konut projesi inşa edildi. Mimar dünyasının önde gelen ofislerinden BIG ve Barcode Architects ortaklığıyla tasarlanan dev bina, su yüzeyinden yukarı doğru yükselen yapısıyla 442 daireye ev sahipliği yapıyor.

SU ÜZERİNDE YÜZEN MİMARİ NASIL TASARLANDI?

IJ Gölü kıyısındaki yapay ada üzerine konumlandırılan yapının bir köşesi sudan yukarı kaldırılarak teknelerin iç avluya doğrudan giriş yapmasına imkan tanıyan devasa bir kemer kapı oluşturuldu.

Binanın diğer cephesinde ise kademeli yeşil teraslar yer alıyor. Çatı katında kurgulanan halka açık yürüyüş yolu ve seyir terası, ziyaretçilere çevrenin panoramik manzarasını izleme imkanı sağlıyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Net-sıfır enerji tüketimi hedefiyle tasarlanan Sluishuis projesi, tamamen kendi enerjisini üreten ekolojik bir altyapıya sahip. Bina cephesine entegre edilen yüksek verimli güneş panelleri ihtiyaç duyulan elektriği üretirken, ısıtma ve soğutma süreçleri ise özel ısı pompası teknolojileriyle destekleniyor.

Geleneksel avlulu şehir bloklarının modern bir yorumu olan mimari yapı, estetik olarak su üstünde yüzen dev bir gemi siluetini yansıtıyor.