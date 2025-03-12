Sydney'deki St. Vincent Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon, organ nakli bekleyen hastalar için umut ışığı oldu. Kasım 2024'te altı saat süren ameliyatla BiVACOR yapay kalp nakli yapılan 40'lı yaşlardaki hasta, organ bağışı bulunana kadar geçen 100 gün boyunca sadece bu cihazla yaşamını sürdürdü. Daha önce ABD'de yapılan denemelerde hastalar ortalama 27 gün içinde bağışçı kalp bulabilirken, Avustralya'daki bu hasta dünya rekoru kırdı.

KALP HASTALIKLARI TEDAVİSİNDE YENİ DÖNEM

BiVACOR, Queensland doğumlu Dr. Daniel Timms tarafından geliştiirlen ve dünyanın ilk implant edilebilen döner kan pompası olma özelliğine sahip bir teknoloji. Manyetik kaldırma prensibiyle çalışan cihaz, sağlıklı bir kalbin doğal kan akışını taklit ediyor ve ileri evre kalp yetmezliği hastaları için köprü tedavisi sunuyor.

The Guardian'ın haberine göre dünya genelinde her yıl 23 milyondan fazla insan kalp yetmezliğiyle mücadele ederken, yalnızca 6 bin kişi uygun bir donör bulabiliyor. BiVACOR'un organ nakli bekleyen hastalar için önemli bir alternatif olabileceği belirtiliyor. Avustralya hükümeti de bu teknolojinin geliştirilmesi için 50 milyon dolarlık yatırım desteği açıkladı.

TARİHİ NAKİL BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Şubat ayında hastaneden taburcu edilen hasta, Mart ayında uygun bir donör bulunmasının ardından gerçek bir kalp nakli geçirdi ve sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Paul Jansz, bu gelişmeyi "yılların emeğinin karşılığı" olarak nitelendirirken, Prof. Chris Hayward, yapay kalp teknolojisinin kalp yetmezliği tedavisinde devrim yaratacağına vurgu yaptı...