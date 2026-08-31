Teknolojinin hız kesmeyen yükselişi, geleneksel iş kollarını adeta birer birer haritadan siliyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) açıkladığı son veriler; yapay zeka, gelişmiş otomasyon yazılımları ve 3D yazıcı teknolojilerinin önümüzdeki 10 yıllık süreçte iş gücü piyasasını nasıl baştan aşağı değiştireceğini gözler önüne seriyor.

Özellikle rutin iş adımlarına dayalı ve ortalama gelirin altında kazandıran birçok iş kolunda istihdam kan kaybediyor. İşte önümüzdeki on yılda en büyük kan kaybını yaşaması beklenen o 12 meslek:

Kelime İşlemciler ve Daktilolar: Makine öğreniminin yaygınlaşmasıyla listenin en sert kan kaybını bu alan yaşıyor. 2025'te 40.400 olan istihdamın %34,4 azalarak 2035'te 26.500'e gerilemesi bekleniyor. (Yıllık Ort. Kazanç: 49.000$)

Veri Giriş Elemanları: Dijital belge işleme ve yapay zekanın manuel süreçleri devralmasıyla, çalışan sayısının 131.800'den %25,5 düşüşle 98.200'e ineceği öngörülüyor. (Yıllık Ort. Kazanç: 41.000$)

Sipariş Memurları: Akıllı envanter ve otomatik sipariş yönetim yazılımları talebi azaltıyor. 78.900 kişilik istihdamın %17,5 düşüşle 65.100'e gerilemesi bekleniyor. (Yıllık Ort. Kazanç: 46.000$)

Telefon Operatörleri: Otomatik yönlendirme sistemlerindeki teknolojik ivme nedeniyle 3.500 olan çalışan sayısının %27,6 kayıpla 2.500'e düşeceği tahmin ediliyor. (Yıllık Ort. Kazanç: 42.000$)

Santral Operatörleri: Otomasyonun ilk vurduğu mesleklerden olan santral operatörlüğünde istihdamın 35.400'den %26,0 oranında azalarak 26.200'e çekilmesi bekleniyor. (Yıllık Ort. Kazanç: 39.000$)

Tele Pazarlamacılar: Dijital pazarlama kanallarının öne çıkması ve "Do Not Call" (Arama Yapılmaması Gereken Numaralar) listelerinin büyümesiyle 60.900 olan istihdamın %21,4 kayıpla 47.800'e ineceği öngörülüyor. (Yıllık Ort. Kazanç: 35.000$)

Döküm Kalıp ve Çekirdek Üreticileri: Endüstriyel 3D yazıcıların devreye girmesiyle 12.700 olan istihdamın %23,0 kayıpla 9.800'e düşmesi bekleniyor. (Yıllık Ort. Kazanç: 48.000$)

Metal ve Plastik Kalıp Üreticileri: Modern üretim teknolojileri geleneksel kalıpçılığı zora sokuyor. 1.500 kişilik istihdamın %22,8 eriyerek 1.100'e gerileyeceği tahmin ediliyor. (Yıllık Ort. Kazanç: 58.000$)

El ile Taşlama ve Parlatma İşçileri: Otomatik yüzey işleme makinelerinin yaygınlaşmasıyla 10.800 olan çalışan sayısının %19,2 düşüşle 8.700'e inmesi bekleniyor. (Yıllık Ort. Kazanç: 43.000$)

El Kesiciler ve Düzelticiler: Otomatik kesim makineleri el becerisine dayalı iş alanını daraltıyor. 5.900 olan istihdamın %18,9 gerileyerek 4.800'e düşeceği öngörülüyor. (Yıllık Ort. Kazanç: 38.000$)

Madencilik Tavan Cıvatalama İşçileri: Yeraltı madenciliği yerine açık ocak madenciliğine kayan tercihler nedeniyle 2.200 olan çalışan sayısının %18,9 kayıpla 1.800'e düşeceği tahmin ediliyor. (Yıllık Ort. Kazanç: 79.000$)

Baskı Ciltleme ve Sonlandırma İşçileri: Dijital yayıncılığın artması ve baskı sonrası otomasyon entegrasyonu sebebiyle 32.300 kişilik istihdamın %17,5 azalarak 26.600'e gerilemesi bekleniyor. (Yıllık Ort. Kazanç: 42.000$)