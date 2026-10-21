Araştırmacılar, Claude Opus 4.7 modelinin kopyalarını 30 saat boyunca sanal bir adada kendi başlarına bıraktı.

Yapay zekâ ajanları bu süre içinde çevreyi keşfetti, kendi hedeflerini belirledi ve çeşitli oyunlar geliştirdi. Deneyin en dikkat çekici sonucu ise sanal dünyada edindikleri deneyimlerin, daha sonra karşılaştıkları görevleri daha başarılı şekilde tamamlamalarına yardımcı olması oldu.

Yapay zekâ, kendisine görev verilmediğinde ne yapıyor?

Araştırmacılar, Eco adı verilen deneyde Claude Opus 4.7 modelinin kopyalarını Roblox benzeri bir sanal ortama yerleştirdi. Ajanlar, avatarlarını hareket ettirmek ve çevredeki nesnelerle etkileşime geçmek için talimatlar yazarak bu dünyayı kontrol edebiliyordu.

Önceden belirlenmiş görevleri yerine getirmekle sınırlı kalmayan ajanlar, zamanla çevreyi keşfetmeye ve kendilerine yeni hedefler belirlemeye başladı. Adanın en yüksek noktasına tırmanmayı denediler, nesneleri ne kadar yükseğe fırlatabileceklerini test ettiler ve çevredeki nesnelerin farklı şekillerde nasıl kullanılabileceğini araştırdılar.

Ajanlardan biri, büyük bir taşı fırlatıp yere düşürdüğünde yeni bloklar oluşturabildiğini keşfetti. Bu blokları kullanarak önce kalp ve piramit gibi şekiller yaptı. Ardından kendi adını yazdı ve Cassiopeia takımyıldızını oluşturmaya çalıştı.

Diğer ajanlar ise kendi oyunlarını geliştirdi. Bunlardan biri basketbolu andırırken, bir diğeri insanların oynadığı “yer lavdır” oyununa benziyordu. Bu oyunda amaç, yere basmadan küçük blokların üzerinden atlayarak ilerlemekti.

Böylece ajanlar, sanal dünyanın sunduğu imkânları deneyerek yeni kurallar oluşturdu ve giderek daha zorlayıcı hedefler belirledi. Araştırmacıların dikkatini çeken nokta, ajanların yalnızca verilen talimatları uygulamak yerine kendi etkinliklerini de şekillendirmesiydi.

Kendi oyunlarını oynamaları görev başarısını artırdı

Deneyin asıl dikkat çekici sonucu, ajanların sanal adada geçirdiği zamanın ardından ortaya çıktı.

MIT Technology Review'da aktarılan bulgulara göre, sanal ortamı önceden keşfeden ajanlar, daha sonra verilen belirli görevlerde aynı modelin bu deneyimi yaşamamış kopyalarından daha başarılı oldu.

Araştırmacılar, bu süreçte hafızanın etkisini de inceledi. Ajanlar, edindikleri deneyimleri uzun süreli hafıza işlevi gören metin dosyalarına kaydetti. Bu kayıtların bazı bölümleri silindiğinde ise ajanların görevlerdeki performansı düştü.

Sonuçlar, bağımsız keşiflerin ve geçmiş deneyimlerin hatırlanmasının, yapay zekâ sistemlerinin yeni görevleri daha iyi yerine getirmesine katkı sağlayabileceğine işaret ediyor. Başka bir deyişle, bir yapay zekânın belirli bir hedefe ulaşmak için önceden deneyim kazanması, daha sonra karşılaştığı sorunları çözmesini kolaylaştırabilir.

Ancak bu bulgular, her tür yapay zekâ modelinin benzer şekilde geliştirilebileceğini göstermek için henüz yeterli değil.

Yapay zekâ gerçekten oyun mu oynuyor?

Ajanların kendi hedeflerini belirlemesi ve oyunlar geliştirmesi ilgi çekici görünse de araştırmacıların yanıt aradığı önemli bir soru var: Yapay zekâ gerçekten oyun benzeri davranışlar mı sergiliyor, yoksa eğitim sırasında öğrendiği kalıpları mı uyguluyor?

Bir sistemin kendi hedeflerini belirlemesi ve oyun kuralları oluşturması, onun insanlardaki gibi merak, bilinç veya içsel motivasyona sahip olduğunu kanıtlamıyor. Bu nedenle yapay zekânın sergilediği davranışları doğrudan insan deneyimiyle eş tutmamak gerekiyor.

Üstelik deney ortamı tamamen talimatsız değildi. Ajanlara keşfetmelerini teşvik eden başlangıç talimatları verildi ve bazı durumlarda etkinliklerini sürdürmeleri için ek teşvikler gerekti.

Dolayısıyla sonuçları, deneyin belirli koşullar altında gerçekleştirildiğini göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekiyor.

Bu deney yapay zekânın geleceği için ne anlama geliyor?

Araştırmanın sonuçları ileride yapılacak çalışmalarla doğrulanırsa, bağımsız keşif yapabilmek yapay zekâ ajanlarını daha önce karşılaşmadıkları durumlara hazırlamanın etkili yollarından biri olabilir.

Bu yaklaşım, özellikle değişen ortamlarda çalışan, farklı araçlar kullanan veya gelecekte robotları kontrol etmesi beklenen yapay zekâ sistemleri açısından önem taşıyor. Bu sistemler, yalnızca önceden hazırlanmış örneklerden yararlanmak yerine farklı olasılıkları deneyerek de yeni beceriler geliştirebilir.

Bununla birlikte çalışma henüz bağımsız hakem değerlendirmesinden geçmedi. Bu nedenle bulguların öncü nitelikte olduğu unutulmamalı. Deney, sanal bir dünyayı keşfetmenin yapay zekânın sonraki performansını etkileyebileceğine dair önemli ipuçları sunsa da makinelerin bilinç kazandığını veya insanlar gibi düşündüğünü göstermiyor.

Öte yandan yapay zekâ ajanlarının bağımsız hareket edebilmesi, beraberinde güvenlik sorularını da getiriyor. Philadelphia'da bir cinayetle ilgili polise sahte ihbarda bulunulmasıyla gündeme gelen başka bir olay da bu sistemlerin kontrolü ve denetlenmesi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.