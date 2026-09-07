YAPAY ZEKA 80'LERE GÖTÜRDÜ
Yapay zekâ uygulamaları bu kez ünlü isimleri 80’li yıllara götürdü. Sosyal medyada başlayan yeni akımda kullanıcılar günümüzde çekilmiş fotoğraflarını yapay zekâ aracılığıyla dönemin modasına ve fotoğraf estetiğine uygun şekilde yeniden oluşturuyor.
ÜNLÜ ÇİFTLER 80’Lİ YILLARA DÖNDÜ
Akıma katılan ünlü çiftler arasında Ebru Şahin ve Cedi Osman, Nurdan Büyükak ve İbrahim Büyükak, Berfu Yenenler ve Eser Yenenler ile Selen Özyurt ve Atakan Özyurt yer aldı.
Çiftler, yapay zekâyla hazırlanan fotoğraflarında 80’li yılların saç, kıyafet ve fotoğraf tarzıyla görüntülendi.
TEK TEK AKIMA KATILDILAR
Akım yalnızca çiftlerle sınırlı kalmadı. Demet Akalın, Pelin Akil, Çağla Şıkel ve Melis İşiten de yapay zekâyla hazırlanan 80’ler konseptli fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Günün Trend Haberleri
Ünlü isimlerin geçmiş yılların estetiğini yeniden canlandırdığı görüntüler sosyal medyada yeni bir akımın oluşmasını sağladı.
(PELİN AKİL)
(ESER YENENLER VE AİLESİ)
(MELİS İŞİTEN)
(ÇAĞLA ŞIKEL)
(SEDA BAKAN)
(ENGİN ALTAN DÜZYATAN)
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